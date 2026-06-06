Pfas: nasce il progetto UniGe-AmSpec-Conou per un monitoraggio rapido con dispositivi in carta

L’Università di Genova, AmSpec Italia e il Conou lanciano un progetto di ricerca per rivoluzionare il monitoraggio dei Pfas, le sostanze note come “Forever Chemicals” per la loro persistenza ambientale. L'obiettivo è sviluppare dispositivi analitici in carta, a basso costo e facili da usare,...

L’Università di Genova, AmSpec Italia e il Conou lanciano un progetto di ricerca per rivoluzionare il monitoraggio dei Pfas, le sostanze note come “Forever Chemicals” per la loro persistenza ambientale. L’obiettivo è sviluppare dispositivi analitici in carta, a basso costo e facili da usare, che permettano di rilevare la presenza di queste sostanze direttamente sul campo, superando i limiti degli attuali metodi di laboratorio, troppo costosi e complessi.

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