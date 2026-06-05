Accessibilità: premiati a Roma i progetti dei futuri geometri

Dalla riqualificazione di parchi, piazze e siti storici fino a nuove soluzioni per la mobilità inclusiva. A Roma si è svolta la cerimonia di premiazione della XIV edizione del concorso nazionale “I Futuri Geometri Progettano l’Accessibilità”, promosso da FIABA ETS e dal Consiglio Nazionale ...

Dalla riqualificazione di parchi, piazze e siti storici fino a nuove soluzioni per la mobilità inclusiva. A Roma si è svolta la cerimonia di premiazione della XIV edizione del concorso nazionale “I Futuri Geometri Progettano l’Accessibilità”, promosso da FIABA ETS e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Nella Sala Trilussa di Palazzo Corrodi, sede di Cassa Geometri a Roma, sono stati premiati gli studenti di 12 istituti tecnici CAT provenienti da tutta Italia, autori di progetti dedicati all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla valorizzazione accessibile degli spazi urbani e naturali.

Nel corso dell’evento è stato evidenziato il ruolo della formazione tecnica nella costruzione di città più inclusive, sostenibili e sicure. Tra i temi emersi, la crescente sensibilità delle nuove generazioni verso accessibilità, inclusione e progettazione universale, insieme al contributo di scuole, docenti e professionisti nella crescita culturale e progettuale degli studenti.

https://www.youtube.com/watch?v=l7GLl3YUHNE