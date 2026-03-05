Fedez e la fidanzata Giulia Honegger: è davvero incinta? Le voci sul gender ...

Fedez e Giulia Honegger: indiscrezioni su una possibile gravidanza e sul misterioso gender reveal. Ecco le ultime indiscrezioni apparse sui social.

Le voci sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger, fidanzata di Fedez, continuano a tenere banco nel mondo del gossip. Tra smentite e indiscrezioni contrastanti sul gender reveal, i fan restano in attesa di conferme ufficiali sul possibile arrivo di una femminuccia o di un maschietto nella famiglia del rapper.

Rumors e indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger

Da settimane circolano voci insistenti su una possibile gravidanza di Giulia Honegger, compagna del rapper Fedez. Tornato a Milano dopo il Festival di Sanremo, il rapper ha annunciato l’arrivo in famiglia di Maurizio, un piccolo cagnolino, mentre di un terzo figlio per ora sui profili dei diretti interessati non si parla.

I paparazzi avevano acceso le speculazioni già durante le vacanze di Natale, notando un possibile pancino nascosto da una tuta da sci, ma Giulia aveva prontamente smentito le foto pubblicate dal settimanale. Anche nei mesi successivi, ogni piccolo dettaglio dei suoi post social – come un bottone dei pantaloni leggermente slacciato – è stato interpretato dai fan come indizio di una gravidanza.

Nonostante tutto, il cantante ha cercato di proteggere la vita privata, dichiarando a Sanremo: “Voglio riportare la musica al centro, lasciando fuori dai riflettori tutto il resto”. Eppure, i gossip sulla presunta gravidanza continuano a rincorrersi senza sosta.

Fedez, la fidanzata Giulia Honegger è davvero incinta? Le indiscrezioni sul gender reveal

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato un’ulteriore indiscrezione: una fonte vicina alla coppia confermerebbe non solo la gravidanza di Giulia, ma anche un gender reveal già organizzato. In precedenza, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, aveva confermato un presunto maschietto grazie a fonti vicine alla coppia: “Sì, Fedez e Giulia aspettano un bambino, un maschietto: ne siamo certi”. Tuttavia, Deianira Marzano ha riportato una versione diversa, sostenendo che il gender reveal abbia rivelato una femminuccia.

Tra indiscrezioni, smentite e dettagli sui social, la presunta gravidanza di Giulia Honegger resta un mistero avvolto nel riserbo. Per ora, non resta che osservare e attendere eventuali conferme dai diretti interessati.