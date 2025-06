Clara e Fedez stanno vivendo un momento di grande successo grazie a Scelte Stupide, il loro brano che continua a dominare le classifiche italiane. Mentre portano la loro musica in giro per l’Italia, non mancano però le voci e i gossip sul loro rapporto, che tengono alta l’attenzione del pubblico. Tra queste, emergono nuove indiscrezioni legate a Jacopo Neri, aggiungendo un ulteriore capitolo a questa vicenda.

Clara e Fedez tra successo musicale e gossip

Clara e Fedez stanno vivendo un momento di grande successo grazie al singolo Scelte Stupide, che dopo sette settimane continua a mantenersi nella top 20 dei brani più venduti in Italia. I due artisti proseguono la promozione del pezzo in varie tappe italiane, come l’ultima apparizione a Battiti Live in Puglia. Tuttavia, tra un concerto e l’altro, non si placano le indiscrezioni che riguardano la loro relazione. Clara ha smentito sia la foto pubblicata dal settimanale Chi, che mostrava un presunto bacio, sia i rumors su un flirt segreto con Fedez, precisando che tra loro c’è solo una sincera amicizia.

Nel frattempo, sono circolate voci secondo cui la relazione tra Clara e Jacopo Neri sarebbe in crisi. Secondo quanto riportato da MowMag, non ci sarebbe alcun coinvolgimento sentimentale tra Clara e Fedez; lei sarebbe tornata single da poco e avrebbe mostrato interesse per un ballerino molto attraente.

Jacopo Neri smette di seguire Fedez e lascia la casa con Clara

Una notizia simile è stata confermata anche dal giornalista Gabriele Parpiglia, che durante un’intervista a Radio RCS 75 ha rivelato come Jacopo Neri avrebbe lasciato la casa condivisa con Clara, togliendo prima il follow a Fedez su Instagram.

“Fermo restando che Fedez e Clara non stanno insieme. Non c’è una storia, però mi è arrivata una notizia proprio di due minuti fa. Il compagno storico di Clara è stato visto mentre caricava la macchina con le valigie dalla casa che condivideva con la cantante, perché i due convivevano da tempo, e io stesso ho scritto a Clara, gli ho detto “dimmi com’è la situazione”, lei ha visualizzato, di solito mi risponde, questa volta non mi ha risposto, quindi deduco che una non risposta sia una notizia, una conferma. Ma proprio prima di andare in onda, il compagno di lei ha smesso di seguire Fedez. Quindi diciamo che se tu sommi tutte queste informazioni, sicuramente qualcosa che noi non sappiamo c’è sotto”.

Fedez non ha mai smentito questa notizia, lasciando spazio ai dubbi, mentre Clara ha respinto categoricamente ogni voce, negando la relazione in modo netto e ripetuto. La sua posizione è stata chiara e decisa, a differenza dell’atteggiamento più silenzioso e ambiguo del rapper.