Fedez, Clara e il bacio: un amico confessa cosa è successo davvero

Il gossip impazza: Fedez e Clara si sarebbero scambiati un bacio, immortalato in una foto che ha subito fatto il giro del web. Cosa c’è di vero dietro quell’immagine? A fare chiarezza è intervenuto Il Rosso, streamer e amico stretto del rapper, che ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione di quella serata.

Il settimanale Chi ha pubblicato una foto del presunto bacio tra Fedez e Clara, scattata il 1° giugno 2025 fuori da un ristorante a Roma, scatenando il gossip su una possibile relazione. Clara ha subito smentito, definendo lo scatto un’“invenzione” dovuta a un gioco di prospettiva.

Durante una diretta su Twitch, Il Rosso ha rivelato la sua versione dei fatti riguardo a quanto accaduto tra Fedez e Clara la sera del 1° giugno, data in cui, secondo il settimanale Chi, sarebbe avvenuto un bacio tra i due.

“Quella sera c’erano 16 paparazzi fuori dal ristorante. Hanno iniziato a fare foto ininterrottamente. Lei è uscita più volte a dire stop. Non c’è stato un momento in cui si sono avvicinati se non per salutarsi. Si sono salutati baciandosi sulla guancia, ma hanno preso il frame dove sembra che si bacino a stampo“.