Fedez e Clara hanno appena fatto il loro debutto insieme con il singolo “Scelte stupide”, già destinato a diventare uno dei grandi successi dell’estate 2025. Oltre alla musica, però, i fan sono sempre più curiosi di sapere se tra i due artisti ci sia qualcosa di più di una semplice collaborazione professionale. Le voci e alcuni segnali durante una live social non passano inosservati, alimentando il sospetto di una possibile storia d’amore.

Chiara Ferragni: nuova serenità dopo Tronchetti Provera e riflessioni sull’amore

Nel frattempo, dopo la fine della storia con Tronchetti Provera, Chiara Ferragni, in un’intervista rilasciata a Cosmopolitan Turchia, ha parlato di amore e relazioni, sottolineando come per la prima volta da tempo si senta equilibrata e desideri mantenere questa stabilità.

Infine, rispondendo a una domanda sui comportamenti che non tollererebbe più, Chiara ha precisato di non poter accettare in alcun modo uomini che maltrattano la sua famiglia e i suoi amici, lanciando così una stoccata velata, forse rivolta a Fedez, anche se non ci sono certezze a riguardo.

“Uomini che maltrattano la mia famiglia e i miei amici. Mai”.

Fedez e Clara sono fidanzati? I clamorosi segnali da una live

Recenti indizi sono emersi da una diretta streaming che i due cantanti hanno realizzato insieme a Il Rosso e Ash, durante la quale non sono mancati momenti di gossip. Durante la trasmissione, alla cantante è stato chiesto se fosse fidanzata, e Clara ha mostrato un certo imbarazzo, rispondendo con esitazioni e rivolgendosi più volte a Fedez con lo sguardo. A quel punto, il rapper ha risposto all’intervistatore: “Ma fatti i ca**i tuoi!“, cercando di sdrammatizzare la situazione. Questo scambio ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno notato sguardi, silenzi e atteggiamenti complici tra i due artisti.

A rafforzare ulteriormente queste supposizioni, c’è stata anche la loro esibizione insieme al concerto di Radio Italia in piazza Duomo a Milano. In quell’occasione, i social dell’emittente hanno commentato “il Battito di Fedez si è unito a quello di Clara”, frase che è stata interpretata come un tacito riconoscimento di un legame speciale tra i due.