Fedez torna al centro dell’attenzione, e questa volta non solo per la sua musica o i soliti battibecchi social. Il rapper è stato avvistato più volte in compagnia di Clara, la giovane cantante lanciata da Sanremo, e subito il web si è scatenato. Tuttavia, a sorprendere ancora di più è un dettaglio curioso legato a Uomini e Donne. Che legame c’è tra il programma di Maria De Filippi e le recenti frequentazioni di Fedez? A fare chiarezza ci ha pensato proprio lui, con delle dichiarazioni che hanno acceso ancora di più i riflettori.

Il nuovo brano di Fedez

Dalla complicità nata a Sanremo 2025 alla collaborazione per il possibile tormentone estivo: le voci sulla presunta storia tra Fedez e Clara lasciano spazio alla musica. Scelte Stupide, uscito il 2 maggio, racconta un legame travolgente ma destinato a finire, tra passione irrazionale e decisioni impulsive.

Un brano elettro-pop intenso e disilluso, che potrebbe dominare l’estate 2025.

Fedez, l’ironia su Uomini e Donne e la verità sulla vicinanza con Clara

Fedez è tornato single e, tra indiscrezioni, serate e baci paparazzati, sembra aver voltato pagina dopo la rottura con Chiara Ferragni.. Nessuna relazione ufficiale all’orizzonte, e forse per questo il rapper ha scherzato con un’ironica foto davanti al logo di Uomini e Donne Senior: “Prossimamente qua”.

Lo scatto è arrivato dopo l’ospitata al Serale di Amici, mentre negli ultimi giorni si è parlato molto della sua vicinanza a Clara — ma tra i due ci sarebbe solo una collaborazione musicale per Scelte Stupide.

I due cantanti sono stati ospiti ad Amici e subito etichettati come la “coppia del momento”. Ma niente storia d’amore: il presunto flirt è stato smentito. Sui social appaiono affiatati, ma solo per lavoro. Clara, in un video, ha descritto Fedez come “uno con sette personalità”.