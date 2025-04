Zeudi Di Palma è stata l’ex gieffina con il fandom più imponente. Ecco che la modella ha deciso di fare un appello alle proprie fan, ma è il gesto di Fedez a sorprendere. Ecco cosa è successo.

Zeudi Di Palma: l’appello alle sue follower

Gli ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello continuano a far parlare di sé.

Zeudi Di Palma è stata sicuramente colei con il fandom più imponente, con però diverse fan che hanno attaccato, molto duramente, chiunque osasse muovere, anche in maniera educata, qualche critica nei confronti dell’ex Miss Italia. Su TikTok Zeudi ha voluto quindi fare un appello: “ovviamente raga, cerchiamo sempre di moderarci quando, magari, ci sono situazioni delicate. Cerchiamo di praticare l’indifferenza e non giudicare terzi soltanto perché… Ecco, al massimo invece di attaccare dite ‘è blu’. E’ meglio evitare proprio di commentare. Vi chiedo soltanto questo per i fandom e poi su tutto il resto siete perfette. Vi adoro, però cerchiamo di praticare l’indifferenza e di non dare spazio per farci criticare inutilmente. Anche perché voi siete il mio specchio, quando criticano voi, di conseguenza lo fanno su di me. Quindi, se siete mie fan, ricordatevi questo.”

Zeudi parla alle sue follower, ma il gesto di Fedez fa impazzire il web

Zeudi ha quindi fatto un appello alle sue fan le quali, però, non hanno potuto non notare un dettaglio che ha subito infiammato il web. Fedez, infatti, ha iniziato a seguire Zeudi su Instagram. Tra gli utenti c’è chi ha ipotizzato che lui potrebbe invitarla nel suo podcast, o chi invece crede che il rapper aiuterà la modella come ha fatto con Tommaso Zorzi. Insomma, staremo a vedere.