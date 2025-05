Fedez e Myrta Merlino sono tornati al centro delle polemiche. Da tempo il rapper accusa la conduttrice e il suo team di focalizzarsi solo sulla sua vita privata nella trasmissione di Canale 5. Un tema che è stato ripreso con toni decisi anche nel finale di una recente puntata del suo podcast, dedicato a Pier Paolo Pasolini.

Gli scontri tra Fedez e Myrta Merlino

Nonostante Myrta Merlino non abbia mai attaccato pubblicamente Fedez, limitandosi a riportare i fatti riguardanti lui e la sua famiglia, il rapper non ha mai sopportato l’attenzione mediatica che lo ha coinvolto, soprattutto quella legata al gossip. Dalla truffa nel caso Balocco che aveva coinvolto Chiara Ferragni, ora sua ex moglie, al divorzio, fino all’arresto dei suoi bodyguard e amici coinvolti nel caso ultrà, Fedez ha sempre manifestato la sua insofferenza. A gennaio 2024, un acceso scambio di battute tra lui e Merlino ha acceso ulteriormente le polemiche.

Riferendosi al caso Balocco, Merlino aveva scritto su X:

“Quando si è così famosi si devono fare le cose con cautela“.

Fedez aveva replicato, commentando in maniera ironica un dettaglio sulla conduttrice:

“Myrta, tu sei cavaliere della Repubblica italiana per il tuo grande impegno giornalistico. Per me sei liberissima di venire sotto casa mia, per l’amor di Dio, come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell’informazione italiana in questo momento, che vertono solo in direzione di Chiara Ferragni”.

A quel punto, il rapper osservò che, se Merlino fosse tornata ogni giorno sotto casa, l’unica cosa che avrebbe trovato sarebbe stato il suo cane fare i bisogni. A tal proposito, Fedez ironizzò, criticando le priorità dell’informazione per il programma di Canale 5.

Fedez contro Myrta Merlino: “Ecco qual è stato l’apice della sua carriera”

Di recente, Fedez ha ripreso il tema nel finale di una puntata del suo podcast dedicata a Pier Paolo Pasolini. Ospite dell’episodio è stato Stefano Maccioni, giornalista e avvocato che da tempo lavora per riaprire il caso della morte dello scrittore, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla vicenda.

Durante la conversazione, Fedez ha voluto elogiare Maccioni, citando anche Myrta Merlino e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, facendo riferimento ai premi che ogni anno vengono assegnati da quest’ultimo.