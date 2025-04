Myrta Merlino è una giornalista e conduttrice televisiva di grande fama a livello nazionale ha infatti condotto programmi di spicco per diverse reti ed ora è approdata a Canale 5 come volto del programma Pomeriggio Cinque che grazie a lei ha goduto di nuova linfa cambiando anche veste. Myrta però ha avuto problemi di salute che ha voluto condividere con i fans.

Myrta Merlino, la sua spinta alla conduzione del proprio programma

Myrta Merlino è da qualche mese alla conduzione di “Pomeriggio Cinque” un programma che era di “proprietà” di Barbara D’Urso e che pochi avrebbero immaginato potesse essere condotto da un’altra donna di tv.

Il ribaltone però è arrivato ed ecco che Myrta Merlino ha cambiato il look del programma rendendolo il giusto mix tra intrattenimento e notiziario, come ci si aspetta da un programma in grado di avere ascolti altissimi nella fascia pomeridiana.

Il suo essere giornalista sicuramente ha giocato e gioca un ruolo fondamentale e lo si vede nella capacità espositoria e di contenimento degli ospiti. La speranza è che possa continuare su questa strada anche nel prossimo futuro.

La sua salute e quei problemi che l’hanno obbligata ad uno stop

Myrta Merlino ha svelato di avere grandi problematiche di salute nel corso di un’intervista con la rivista Ok salute e benessere e riportata dal sito Caffeinamagazine.it dove la conduttrice spiega di aver sofferto di problemi di tiroide subendo un’operazione 15 anni fa.

Dopo questa operazione la donna ha manifestato tonsilliti acute che hanno poi portato alla rimozione ma nonostante questo i problemi persistevano da qui la decisione di una pausa.

Per 14 anni non si è mai fermata seguendo i ritmi folli dei programmi televisivi e lo stress accumulato era davvero tanto ed i segnali che il corpo le stava mandando non erano per niente buoni. Per questo motivo lo stop per dedicarsi alla cura di sé così da riprendere poi alla grande.

A giudicare da quanto sta facendo al timone di “Pomeriggio Cinque” quella pausa è stata davvero rigenerante.