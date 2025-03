Un bilancio critico per Pomeriggio 5

Myrta Merlino ha recentemente rilasciato un’intervista al magazine Gente, in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza alla conduzione di Pomeriggio 5. Nonostante i suoi sforzi per promuovere il programma, i dati auditel parlano chiaro: la trasmissione sta affrontando un periodo di stagnazione, con ascolti che si attestano attorno al 12-13% di share. Questo è un dato preoccupante, soprattutto se confrontato con i risultati della trasmissione concorrente, La vita in diretta, che continua a ottenere ascolti ben superiori, sfiorando il 24% di share.

Le dichiarazioni di Merlino e le critiche ricevute

Durante l’intervista, Merlino ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto, sottolineando che il suo programma ha adottato un taglio giornalistico ben definito, in grado di raccontare il Paese in modo autentico e rigoroso. Ha affermato che il pubblico di Pomeriggio 5 è composto da giovani più istruiti, e che il programma sta diventando un punto di riferimento per la segnalazione di truffe e irregolarità. Tuttavia, queste affermazioni non sono state accolte positivamente da tutti. L’esperto di tv Giuseppe Candela ha criticato aspramente le dichiarazioni della conduttrice, evidenziando il divario tra i risultati auditel e le sue affermazioni ottimistiche.

Il futuro di Pomeriggio 5 e le possibili evoluzioni

Le prospettive future per Pomeriggio 5 sembrano incerte. Nonostante Merlino sostenga che il programma stia andando bene, i numeri non mentono. Si vocifera che Mediaset stia considerando di trasferire la conduttrice su Rete 4 nella prossima stagione, per cercare di risollevare le sorti del programma. La situazione attuale solleva interrogativi su quale direzione prenderà il talk show e se sarà in grado di riconquistare il pubblico perduto. Con la concorrenza di programmi come La vita in diretta, la sfida per Merlino e il suo team è più che mai attuale.