Un Tapiro d’Oro diverso per Barbara d’Urso

Barbara d’Urso, nota conduttrice televisiva, è stata recentemente avvicinata da Valerio Staffelli, il noto inviato di Striscia la Notizia, che le ha consegnato un Tapiro d’Oro. A differenza delle occasioni precedenti, questa volta il gesto è stato definito “beneaugurante”. La d’Urso, che ha collezionato ben 14 Tapiro d’Oro nella sua carriera, ha accolto il premio con un sorriso, ma la sua assenza dal piccolo schermo è stata al centro della conversazione.

Un’assenza prolungata dalla televisione

Da oltre un anno e mezzo, Barbara d’Urso è assente dalla conduzione di programmi televisivi. Dopo il suo addio a Mediaset, la conduttrice è apparsa solo in due occasioni su Rai, una delle quali è stata un’intervista con Mara Venier a Domenica In. Staffelli ha colto l’occasione per chiedere alla d’Urso i motivi della sua lunga assenza, accennando alle frizioni con Pier Silvio Berlusconi. La risposta della conduttrice è stata evasiva ma ottimista: “Va tutto bene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti”.

Le polemiche e il futuro in tv

Nonostante le affermazioni rassicuranti, la realtà è ben diversa. Barbara d’Urso è stata estromessa da qualsiasi progetto televisivo di Mediaset nell’estate del 2023, accusando la dirigenza di un comportamento irriconoscente. Ha lamentato di non aver ricevuto comunicazioni tempestive riguardo al suo futuro professionale, il che le ha impedito di organizzarsi per nuove opportunità. Inoltre, la conduttrice ha espresso il rammarico di non aver potuto salutare il suo affezionato pubblico, che l’ha seguita in programmi di successo come Pomeriggio 5 e Il Grande Fratello.

Un ritorno atteso e le nuove sfide

Nonostante le difficoltà, Barbara d’Urso ha promesso un ritorno in televisione, affermando: “Quando tornerò in tv – perché tornerò prima o poi – dovrò triplicarle”. La conduttrice ha anche commentato il nuovo Pomeriggio 5, condotto da Myrta Merlino, con una risposta astuta: “La tv non la guardavo prima e ora ancora meno, perché non ho tempo”. Questa affermazione ha suscitato curiosità e speculazioni sul suo futuro nel mondo della televisione.