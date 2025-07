Il confronto tra Sonia M e Alessio ha acceso gli animi, coinvolgendo i fan di Temptation Island in un forte dibattito. In questa situazione già esplosa, Ida Platano non ha perso tempo nel prendere una posizione chiara, senza lasciare spazio a dubbi su chi, secondo lei, meriti sostegno.

Sonia M: per il pubblico è la Regina morale di Temptation Island 2025

Tra i volti più discussi di questa edizione di Temptation Island spicca Sonia M., che il pubblico ha incoronato come vera protagonista e vincitrice morale del programma.

Sonia e Alessio, entrambi avvocati di 48 e 39 anni, erano legati da una relazione durata otto anni che hanno scelto di mettere alla prova nel corso del reality. Già nelle prime ore del programma, Alessio ha confessato il dubbio di non aver mai provato un vero sentimento d’amore per Sonia, ammettendo addirittura di averle fatto una proposta di matrimonio più per gratitudine che per amore.

Dopo vari rinvii, nel falò di confronto trasmesso ieri sera, hanno finalmente affrontato le loro verità e deciso di prendere strade separate.

Sonia M contro Alessio a Temptation Island: Ida Platano si schiera senza dubbi

Ida Platano, nota dama del trono over di Uomini e Donne e ex tronista, che secondo alcune voci potrebbe tornare in trasmissione a settembre, ha seguito con attenzione la puntata.

Durante il falò di confronto tra Sonia e Alessio, conclusosi con la decisione di uscire separati, Ida ha manifestato pubblicamente la sua solidarietà a Sonia. Con un post sulle sue storie Instagram, in cui si mostrava intenta a guardare il confronto, Ida ha commentato con un chiaro “Forza Sonia!”, accompagnato da emoji che esprimevano incredulità e dubbio rispetto alle parole di Alessio.