Veronica Ferraro, nota influencer e fashion blogger, ha recentemente condiviso con i suoi follower una gioiosa notizia: è diventata mamma! L’annuncio del parto è arrivato direttamente dai suoi canali social, dove ha voluto celebrare questo momento speciale con chi la segue da tempo, regalando emozioni e tanta felicità. Ecco come si chiama il piccolo arrivato in famiglia.

La nascita del piccolo è arrivata a quasi un anno dal matrimonio tra Veronica Ferraro e il produttore musicale Davide Simonetta, celebrato lo scorso settembre a Villa Semenza, a Santa Maria Hoè, in provincia di Lecco. Solo pochi mesi dopo, a febbraio, la coppia aveva condiviso la notizia dell’attesa del loro primo figlio, concepito grazie alla fecondazione in vitro:

Qualche mese fa, Veronica Ferraro, denunciava le polemiche e i giudizi negativi ricevuti per aver scelto la fecondazione assistita:

“Messaggi come questo – ne ricevo alcuni quasi ogni giorno – possono risultare offensivi o ferire qualcuno perché implicano, anche se in modo non esplicito, che esistano gravidanze di ‘serie A’ e di ‘serie B’, come se il modo in cui un bambino viene concepito potesse in qualche modo influire sul suo valore o sulla legittimità della sua esistenza”.