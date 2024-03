Veronica Ferraro, migliore amica di Chiara Ferragni, ha confessato che non riesce ad avere figli. E’ per questo che ha deciso di ricorrere alla fecondazione in vitro.

Con un lunghissimo post Instagram, Veronica Ferraro ha confessato ai fan che non riesce ad avere figli. La migliore amica di Chiara Ferragni, prossima la matrimonio con Davide Simonetta, ha deciso di ricorrere alla fecondazione in vitro. Sarà un percorso difficile, ma si sente pronta a farlo. Ha esordito:

Veronica Ferraro ha proseguito:

“Ormai la maggior parte delle mie amiche attorno a me aveva già una famiglia, ma non l’ho mai sentito come un peso, perché so che la vita di ognuno di noi segue percorsi diversi e io non sono mai stata vittima delle convenzioni che su queste cose la nostra società ci impone anche in maniera velata. Nessuno dovrebbe mai sentirsi in colpa o sbagliato se non desidera figli o se il timing della sua vita non coincide con quello delle persone attorno a sé. Allo stesso tempo però, purtroppo, non possiamo sottrarci alle regole dell’orologio biologico. Quando io e Davide abbiamo iniziato a provare ad avere un bambino, ci siamo sottoposti a dei test e abbiamo scoperto di avere entrambi problemi a concepire naturalmente. Anche in quel caso non mi sono scoraggiata, so che al giorno d’oggi ci sono tanti metodi per provarci comunque”.