La fase serale di Amici si avvicina all’epilogo e sono rimasti solo una manciata di allievi a contendersi il titolo di vincitore di questa edizione. Una fra quelle più quotate per il podio, sorprendentemente è stata eliminata ieri sera.

Martina eliminata nell’ultima puntata del serale di Amici

Nella puntata andata in onda sabato 4 maggio, i colpi di scena non sono mancati e nemmeno le discussioni.

Come al solito c’è stato da ridire su Martina, in relazione a un altro nome molto forte all’interno del talent, ovvero quello di Sara.

E sempre a spada tratta, Anna Pettinelli ha difeso la cantante della sua squadra, nonché ultima concorrente a rimanere in gioco di quel team.

In questa settima puntata molto combattuto, è stata proprio Martina Giovannini a lasciare il percorso, perdendo al ballottaggio contro Mida. Precedentemente, nella sfida a tre, era stato salvato Dustin.

Poco dopo la giovane 23enne che Maria ha consolato nel corso dell’ultima sfida, perché l’ha vista molto provata, si è lasciata andare ad alcune confessioni.

Le parole di Martina dopo l’eliminazione ad Amici

Dopo che Maria ha comunicato l’esito ai ragazzi in casetta, ha mostrato a Martina un video per comunicarle una bella proposta lavorativa arrivata niente di meno che da Luciano Cannito, che molti ricorderanno nelle passate edizioni di Amici, in vesti di giurato.

Entusiasta della proposta a partecipare al suo nuovo musical, Martina non aveva davvero parole per commentare la cosa. Ha salutato tutti i suoi amici in un momento molto commovente e in un video successivo rilasciato ai microfoni di Witty, ha detto:

“Una parte di me voleva che non finisse mai. Sono soddisfatta anche se mi dispiace che sia finito. Mi mancheranno i ragazzi, i vocal coach, i professionisti, tutti”.