Le anticipazioni su Amici prospettano una puntata imperdibile. Durante la registrazione, Anna Pettinelli è finita in lacrime, poi si è ritrovata ad avere una brutta discussione con Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio. E’ intervenuto anche Michele Bravi.

Amici, anticipazioni: Anna Pettinelli in lacrime

Stando alle anticipazioni di Amici fornite da SuperguidaTv, sabato 4 maggio andrà in onda una puntata imperdibile del talent di Maria De Filippi. Tra i tanti momenti imperdibili, uno vede come protagonista Anna Pettinelli. La prof è prima finita in lacrime per l’esibizione di un’allieva, poi ha avuto una lite all’ultimo sangue con Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio. Anche Michele Bravi si è visto costretto ad intervenire.

Amici, anticipazioni: Anna Pettinelli Vs Cuccarini e Malgioglio

Su SuperguidaTv si legge:

“Guanto, Martina vs Sarah sull’estensione sulle note di This is me. Vince Martina. Si apre una lunga litigata tra la sua professoressa Anna Pettinelli e la Cuccarini. Vince Martina, ma la Pettinelli fa complimenti anche a Sarah. Quando ha cantato Martina però la Pettinelli si è messa a piangere dall’emozione e dice che alla ragazza non le viene riconosciuto ciò che merita. La Pettinelli litiga con la Cuccarini e con Cristiano Malgioglio”.

Bravi interviene nella lite: anche lui contro Pettinelli

Le anticipazioni su Amici proseguono con l’intervento di Bravi: