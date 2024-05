Perla Vatiero: gaffe social mentre fa una sponsorizzazione

Fin dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Perla Vatiero ha abituato i fan ad una serie di gaffe. Questa volta, l’ha commessa sui social, durante una delle tante sponsorizzazioni.

Perla Vatiero ha messo a segno un’altra gaffe che, neanche a dirlo, è diventata virale sui social. Questa volta non c’entra niente la famosa “foca” – per i comuni mortali “foga” – del Grande Fratello, ma c’è di mezzo una sponsorizzazione. La fidanzata di Mirko Brunetti, che tra l’altro deve aver impiegato parecchio tempo per confezionare il filmato da condividere su Instagram, è scivolata sulla lingua inglese.

Cosa ha detto Perla Vatiero per commettere una gaffe?

Nella sponsorizzazione, Perla Vatiero è chiamata a pubblicizzare un powerbank che, per lei che lavora sui social, è fondamentale. Peccato che, nel pronunciare la parola in inglese, abbia trasformato il caricatore in “powerbang“. Una vecchia canzone degli Equipe 84 ci calza a pennello: “Bang bang, di colpo lei/Bang bang, lei si voltò/Bang bang, di colpo lei/Bang bang, a terra mi gettò“.

Il video della gaffe di Perla Vatiero è virale

Il video della gaffe di Perla Vatiero è diventato virale in un lampo. Ovviamente, ci sono fan che la difendono e altri che la criticano apertamente. Un appunto, però, è d’obbligo: nel momento in cui si sponsorizza un prodotto, quindi si viene pagati, studiare la pronuncia di un termine, ripetiamo un termine, è il minimo.