Negli ultimi giorni, Perla Vatiero si è recata a Napoli per un evento di lavoro e ne ha approfittato per incontrare i fan. A presentarsi, però, sono stati in pochi e il comportamento della vincitrice del GF 2023 ha fatto infuriare il popolo social.

Napoli: Perla Vatiero incontra i fan ma si presentano in pochi

A distanza di oltre due mesi dalla fine del Grande Fratello 2023, quasi tutti i concorrenti sono finiti nel dimenticatoio. Lo dimostra anche quanto accaduto negli ultimi giorni a Perla Vatiero. La vincitrice del reality più spiato d’Italia è arrivata a Napoli per un impegno di lavoro e ne ha approfittato per incontrare i fan. A presentarsi, però, sono stati in pochi.

Perla Vatiero a Napoli: il gesto fa infuriare i fan

Arrivata a Napoli, Perla Vatiero si è recata ad un evento di lavoro in Piazza Dante. Qui, la vincitrice del GF ha avuto modo di incontrare i fan, gli stessi che l’hanno sostenuta prima a Temptation Island e poi nel loft di Cinecittà. All’appuntamento, però, si sono presentati in pochi. Come se non bastasse, l’ex gieffina ha messo a segno un gesto che non è piaciuto ai seguaci. In sostanza, si è comportata da diva di Hollywood, arrivando a snobbare la manciata di seguaci accorsi per un selfie.

Le critiche a Perla Vatiero

I video dell’incontro con i fan sono diventati virali e le critiche a Perla Vatiero sono arrivate puntuali come un orologio svizzero. Tra i tanti commenti si legge: “Questa è la ragazza umile non guarda nemmeno in faccia chi l’ha votata, finirà. Ricordati che i vip sono altri, i veri vip si fermano e si fanno le foto con i neo laureati segno di umiltà“.