Giulia Salemi, durante il suo podcast Non lo faccio x moda, ha ospitato Beatrice Luzzi. Quando l’attrice ha ricordato le lacune culturali di Perla Vatiero, la conduttrice è scoppiata a ridere. Per questo motivo è stata sommersa di insulti dai Perletti.

Giulia Salemi ride di Perla Vatiero: piovono insulti dai Perletti

In una delle ultime puntate del suo podcast Non lo faccio x moda, Giulia Salemi ha ospitato Beatrice Luzzi. L’attrice ha parlato della sua avventura al Grande Fratello e, tra le tante cose, si è detta sbalordita dal livello di ignoranza di alcuni suoi ex compagni d’avventura. Ha ricordato, giusto per fare un esempio, quando Perla Vatiero disse di non sapere chi fosse Omero. A questo punto, la Salemi è scoppiata a ridere e i Perletti sono andati su tutte le furie.

Le critiche dei Perletti a Giulia Salemi

Su X (ex Twitter) i Perletti sono letteralmente esplosi contro Giulia Salemi. Ovviamente, hanno criticato anche Beatrice Luzzi. Alla influencer italo-persiana hanno ricordato che anche lei, nel suo GF, ha commesso diversi scivoloni culturali. In sostanza, l’hanno attaccata perché ha riso mostrandosi superiore a Perla Vatiero quando in realtà non lo è.

La replica di Giulia Salemi ai fan di Perla Vatiero

Giulia Salemi non ha replicato in modo diretta ai fan di Perla Vatiero, ma ha piazzato qualche like a commenti di fan in sua difesa. Uno di questi, ad esempio, recita: “Fare un podcast, farlo bene e invitare chi ca**o ti pare significa anche: sopportare le shipper disagiate che attribuiscono a te le dichiarazioni dei tuoi ospiti“.