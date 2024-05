Nel corso dell’ultima puntata del podcast Non lo faccio per moda, Giulia Salemi ha ospitato Beatrice Luzzi. L’influencer italo-persiana si è schierata con l’attrice, condannando tutti i bulli del GF.

Giulia Salemi ospita Beatrice Luzzi e si scaglia contro i bulli del GF

Dopo aver ospitato Giulia De Lellis, la Salemi ha aperto le porte del suo podcast Non lo faccio per moda a Beatrice Luzzi. Le due hanno parlato del GF e l’attrice ha trovato una grande alleata nell’influencer italo persiana. Il bullismo è stato condannato e sono anche volate frecciatine per alcune ex gieffine.

Le parole di Giulia Salemi

Giulia Salemi, commentando i bulli del GF che hanno tormentato Beatrice Luzzi, ha dichiarato:

“Non vogliono che lo chiamiamo branco, ma mi è dispiaciuto vedere il branco sempre contro di te. Io non capisco perché il branco funzioni così: sono sempre tutti schierati contro uno, che è sempre quello accusato di tutto. Tutti contro uno, ma vogliono avere ragione loro. (…) Sicuramente è stato anche colpa di uno stacco generazionale: tu sei una donna fatta e finita, intelligente con una dialettica formidabile”.

Beatrice Luzzi su Giuseppe Garibaldi

Tralasciando i bulli e l’atteggiamento avuto con Beatrice, Giulia ha voluto sapere qualcosa in più anche sul rapporto con Garibaldi. La Luzzi ha spiegato: