L’ex concorrente del Grande Fratello ha preso parte al podcast 'Non lo faccio per moda' e ha svelato un retroscena molto curioso su Giuseppe Garibaldi

In questi giorni Giuseppe Garibaldi si trovava a Roma e ha chiesto un incontro a Beatrice Luzzi. Tuttavia, l’ex gieffino si è presentato a casa dell’attrice con mezz’ora di ritardo e lei non lo ha fatto entrate.

La rivelazione di Beatrice Luzzi

In queste ore Beatrice Luzzi è stata ospite del podcast ‘Non lo faccio per moda’ di Giulia Salemi. Nel corso della chiacchierata l’attrice ha rivelato un retroscena che ha fatto sorridere il web.

L’ex volto del GF ha raccontato che Giuseppe si sarebbe dovuto recare a casa sua per incontrare lei e i suoi figli. Tuttavia, l’ex gieffino ha fatto mezz’ora di ritardo e così lei l’ha lasciato fuori casa.

Le parole di Beatrice Luzzi

Beatrice ha aggiunto ulteriori dettagli in merito a quanto accaduto:

«Gli ho risposto a telefono e gli ho detto che a breve saremmo dovuti andar via. Per me sono giornate molto impegnative, lui aveva insistito per vedermi. Sono riuscita a ricavargli tre quarti d’ora per vederlo, lui è arrivato in ritardo e non l’ho fatto salire».

I rapporti tra Beatrice Luzzi e gli altri concorrenti del Grande Fratello

Giulia Salemi ha chiesto a Beatrice Luzzi se oltre a Giuseppe avesse sentito qualche altro ex concorrente del Grande Fratello e la risposta è stata: «No, non hanno il mio numero».

Ma la Salemi ha chiesto se fosse successo tramite i social: