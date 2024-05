Belen Rodriguez è con alcuni amici a Genova, per godersi il sole e il primo bagno della stagione.

Belen Rodriguez si trova a Genova insieme ad alcuni amici per un periodo di relax. In questi giorni ha postato le foto del suo primo bagno di stagione, superando a pieno la prova costume.

Primo bagno di stagione per Belen Rodriguez

L’estate è già arrivata per Belen Rodriguez e nonostante l’Italia sia ancora divisa fra temperature un po’ ballerine che non sanno bene quale direzione prendere, la showgirl argentina si gode un periodo di relax lontana da Milano, dove piove da giorni.

Si trova infatti a Genova con alcuni amici per trascorrere un weekend di sole e mare. Qui infatti il tempo è decisamente migliore e le temperature consentono i primi bagni e la corsa all’abbronzatura.

Su Instagram ha postato diversi scatti in bikini e non, ma del suo presunto nuovo fidanzato non c’è traccia.

La nuova storia d’amore di Belen Rodriguez

Dopo mesi un po’ turbolenti dal punto di vista sentimentale, con un nuovo tradimento da parte di De Martino e un matrimonio sfumato con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha deciso di mantenere il riserbo su questo aspetto della sua vita.

Si vociferava di un flirt con il cestista Bruno Cerella ma pochi giorni fa, il settimanale Chi l’ha paparazzata con l’ingegnere Angelo Edoardo Galvano.

È lui che l’avrebbe conquistata eppure del 34enne a Genova non c’è traccia.

Quindi sarebbe in vacanza da sola, senza uomini né figli al seguito. Neanche sui social di lei ci sono immagini che confermano ila nuova love story quindi per ora si tratta solo di supposizioni.

Dopo le recenti delusioni probabilmente Belen ha deciso di andarci molto cauta.