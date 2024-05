Ancora sangue sulle strade italiane: quattro morti, tutti ragazzi, in due incidenti stradali nella notte, del 19 maggio, nel Casertano

Strage del sabato sera: quattro morti, tutti giovani ragazzi di circa venti anni, in due incidenti stradali nella notte, del 19 maggio, nel Casertano.

Due incidenti mortali nella notte a Caserta

Un grave incidente si è verificato in via delle Dune a Villa Literno, dove due auto si sono scontrate, probabilmente in modo frontale: tre giovani sono morti, una 20enne e due ragazzi di 23 e 24 anni, e tre sono rimasti gravemente feriti. Un altro incidente a Caserta, sulla Appia, dove un ventenne è rimasto ucciso nel ribaltamento della sua auto.

La dinamica dei due incidenti mortali

Lo scontro a Villa Literno si è verificato alle 4 del mattino quando due auto, una 500 X ed una 500 Abarth, si sono scontrate frontalmente, non lontano dallo svincolo della Nola-Villa Literno.

A bordo dell’Abarth viaggiavano 4 ragazzi, di età compresa tra i 25 ed i 20 anni. Per loro non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi per i tre giovani passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere. A morire: una 20enne di Santa Maria Capua Vetere e due ragazzi, almeno uno dei quali sarebbe di origini straniere. Il quarto ragazzo è rimasto invece gravemente ferito. Feriti anche i due occupanti della 500 X, una coppia di 54enni.

Nell’altro incidente sulla statale Appia è rimasto, invece, ucciso un ventenne dopo essere sbalzato fuori dalla propria auto, cadendo poi da un viadotto: si tratta di un giovane di Maddaloni. L’amico che era con lui è ricoverato in gravi condizioni al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Continuano le indagini delle forze dell’ordine per comprendere quanto accaduto negli incidenti mortali avvenuti in queste ore.