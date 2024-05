Dramma a Bergamo, lungo la Statale della Valle Seriana ad Albino. Nella notte, una ragazza di 25 anni è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale.

Una ragazza di 25 anni è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale lungo la Statale della Valle Seriana. Siamo nel territorio di Albino, in provincia di Bergamo, dove nella notte, c’è stato l’impatto terribile. Sul posto sono ancora impegnate le autorità locali.

Incidente ad Albino, Bergamo

Non abbiamo molte informazioni in merito a un incidente avvenuto nella notte ad Albino, in provincia di Bergamo. Stando a quello che hanno ricostruito le forze dell’ordine, una vettura è finita fuori strada e ha impattato sul bordo della Statale della Valle Seriana.

L’incidente non avrebbe coinvolto altri mezzi. A finire fuori strada, una ragazza di 25 anni che ora si trova ricoverata in ospedale in condizioni abbastanza serie.

Sul posto sono attive le forze dell’ordine per stabilire con esattezza quanto accaduto e per far questo, si cercano eventuali impianti di sorveglianza della zona.

Non è chiaro per quale motivo abbia perso il controllo del mezzo, le autorità vagliano varie ipotesi, dalla guida imprudente al malore che potrebbe averla colta all’improvviso.

Incidente ad Albino, Bergamo: i soccorsi

Sul posto, nei pressi dell’uscita di Cene Sud, sono arrivati subito i soccorritori sanitari con un’ambulanza della Croce Verde di Colzate.

La 25enne è stata trasportata in codice giallo presso l’ospedale Bolognini di Seriate, dove si trova ricoverata.

Non abbiamo ulteriori informazioni in merito ma non sarebbe in pericolo di vita, stando a ciò che è trapelato finora.

Nel tratto della Statale interessato dall’incidente, sono a lavoro anche i vigili del fuoco di Bergamo.