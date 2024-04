Investito dalla sua stessa auto: morto 73enne

Quest’oggi, è giunta una tragica notizia da Vertova, provincia di Bergamo, dove un uomo di 73 anni ha perso la vita in un incidente mortale: è stato investito dalla propria auto.

Invani i soccorsi

Il cuore della comunità di Vertova è stato scosso da una tragica morte avvenuta verso le ore 13 di oggi in via degli Alpini. Un 73enne è stato coinvolto in un incidente, che è costata la vita dell’uomo dopo essere stato investito dalla sua stessa auto. L’accaduto ha scatenato un immediato intervento delle autorità sanitarie. Sono state inviate un’ambulanza e un’automedica, ma purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dell’anziano sul posto.

Dinamica da chiarire

La dinamica precisa di quanto accaduto resta ancora avvolta dal mistero, lasciando la comunità col fiato sospeso in attesa di risposte. Sul luogo dove si è consumata la tragedia, sono intervenuti anche le forze dell’ordine, con l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco incaricati di condurre le indagini necessarie. Dopo un’attenta analisi della scena, è emerso solo un dettaglio sconvolgente: ovvero, che l’uomo è stata investito dalla propria auto. Per adesso, non sono disponibili ulteriori dettagli su quanto è successo.