Un uomo di 33 anni è rimasto folgorato mentre stava guidando un autopompa. L'incidente è avvenuto in provincia di Caserta.

Incidente sul lavoro: 33enne muore folgorato

Una nuova terribile tragedia sul lavoro si è consumata in Campania, a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta. Un uomo di 33 anni di Maddaloni è rimasto folgorato mentre stava guidando un’autopompa per la gettata del cemento. Il terribile incidente è avvenuto all’interno di un cantiere.

Incidente sul lavoro: i soccorsi si sono rivelati inutili

L’operaio di 33 anni stava guidando l’autopompa e posizionando il braccio del mezzo nel punto in cui doveva lavorare. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, provenienti dal distaccamento di Mondragone. Purtroppo i soccorsi si sono rivelati completamente inutili e per il giovane non c’è stato nulla da fare.