La giovane è stata travolta e uccisa da un'auto pirata in via Pasquale Leonardi Cattolica a Napoli

Una giovane donna di 21 anni è stata investita da un’auto all’alba di questa mattina. Il pirata della strada si è poi dileguato, senza prestare soccorso.

Napoli, investita e uccisa da auto pirata

La tragedia si è consumata intorno alle 6:30 di oggi, domenica 5 maggio. Secondo le prime ricostruzioni la ragazza stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in un locale. La 21enne sarebbe prima salita sulla sua auto come passeggera, per farsi riaccompagnare dalle amiche. In seguito la vettura si è fermata per permetterle di mettersi al posto di guida. Proprio nel momento in cui la giovane è scesa dall’auto è stata travolta da una macchina.

Inutile l’intervento dei soccorsi

L’incidente è avvenuto in prossimità dell’incrocio tra via Cattolica e via Cavalleggeri Aosta. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. È morta sul colpo. Le forze dell’ordine hanno ascoltato anche alcuni testimoni che hanno assistito alla scena e che hanno indicato l’auto pirata come un Suv di grossa cilindrata. Il conducente è scappato, senza fermarsi a prestare soccorso. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale, che dovranno eseguire i rilievi del caso.