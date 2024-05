Una giovane ragazza di 14 anni è stata brutalmente aggredita da alcune compagne. A denunciare l’accaduto la madre della vittima.

14enne aggredita dalle compagne, il video diventa virale

Quello che doveva essere un incontro chiarificatore con un’amica, si è trasformato in un incubo per una quattordicenne residente a Saint-Vincent in Valle D’Aosta. Giovedì 16 maggio, la giovane è stata aggredita da un gruppo di sei coetanei in un parcheggio multipiano vicino a Piazza Volontari del Sangue a Châtillon. Il pestaggio è stato ripreso da uno smartphone e il video, successivamente condiviso sui social media da uno dei presenti, è diventato tristemente virale.

Attirata dal branco

Secondo le prime ricostruzioni la vittima avrebbe dovuto incontrarsi con una “amica” per risolvere un’incomprensione, presumibilmente legata a una simpatia amorosa. Una volta arrivata tuttavia la situazione si è rivelata ben diversa. La quattordicenne è stata afferrata per i capelli e presa a schiaffi da sei ragazze. La madre della giovane ha prontamente denunciato l’accaduto alle autorità. Il caso è stato affidato ai Carabinieri della stazione di Châtillon e Saint-Vincent. Le immagini del violento episodio sono al vaglio degli inquirenti e gli atti sono stati trasmessi alla Procura per i minorenni di Torino.

Il pericolo del bullismo

“Erano in sei. È stata attirata da quella che doveva essere una sua amica, che tale si è dimostrata di non essere, in una vera trappola” ha raccontato la madre all’Ansa, aggiungendo “A quel punto lei e altre cinque hanno iniziato a picchiarla mentre gli altri riprendevano la scena con i telefonini“. Tutte le ragazzine coinvolte, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, sono conoscenti della vittima e della sua famiglia. Questo drammatico episodio mette nuovamente in luce il problema del bullismo tra gli adolescenti, sollevando interrogativi sull’uso a volte irresponsabile che viene fatto dei social media.