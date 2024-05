In Indiana un bambino di 10 anni è morto suicida dopo essere stato vittima di atti di bullismo a scuola

Sammy Teusch, un bambino di 10 anni originario dell’Indiana, si è tolto la vita dopo aver subito gravi atti di bullismo a scuola. A renderlo noto è stata la famiglia.

Il piccolo, che frequentava la quarta elementare alla Greenfield Intermediate School di Greenfield, è morto il 5 maggio a seguito di soprusi emotivi e fisici, che sono diventati insostenibili. “Non è stato Dio a portare via mio figlio, ma l’odio“, ha dichiarato il padre, Sam Teusch, a FOX 59 che per primo ha riferito la notizia. La famiglia ha aggiunto che la scuola aveva ricevuto oltre 20 segnalazioni sui continui abusi, senza tuttavia prendere seri provvedimenti per farli cessare. I funerali del bambino si sono svolti martedì 14 maggio.

Le intimidazioni a scuola

Sam e Nichole Teusch hanno raccontato ai giornalisti che il figlio era stato recentemente picchiato sullo scuolabus e che la settimana scorsa era stato messo alle strette in un bagno della scuola. Le circostanze del suicidio sono ancora da determinare. La Greenfield-Central Community School Corporation sta indagando sulle accuse di bullismo coadiuvata dal Dipartimento di Polizia. “La morte di Samuel Teusch è tragica e ha lasciato la scuola e la comunità con un enorme dolore. I nostri cuori sono rivolti alla famiglia in questo momento” ha dichiarato l’istituto.

Un incubo che durava da mesi

Secondo il racconto dei genitori le prepotenze erano iniziate l’anno scorso, quando Sammy frequentava la scuola elementare, e lo hanno seguito fino alle medie. I compagni lo prendevano in giro per gli occhiali, per i denti un po’ più sporgenti, ecc… Sebbene ne avesse parlato con insegnati e personale scolastico nulla era cambiato.