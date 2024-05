Terribile tragedia sul lavoro, in un cantiere per posizionare la fibra ottica. Operaio rimasto incastrato nell'impastatrice.

Un altro incidente sul lavoro si è consumato a Cancello ed Arnone, nel Casertano. Un uomo di 62 anni è rimasto incastrato nell’impastatrice del cemento.

Incidente sul lavoro a Cancello ed Arnone: operaio resta incastrato nell’impastatrice

Un altro terribile incidente sul lavoro si è consumato a Cancello ed Arnone, nel Casertano, in Via Viti. La vittima è un operaio di 62 anni che stava lavorando alla copertura delle canaline per il posizionamento della fibra ottica. Non è ancora chiaro come sia successa la tragedia, ma l’uomo è rimasto incastrato nell’impastatrice del cemento ed è morto per dissanguamento.

Incidente sul lavoro a Cancello ed Arnone: le indagini

L’operaio era dipendente di una ditta di impianti con sede a Nola. La salma è stata portata all’ospedale di Caserta per l’autopsia e il macchinario è stato sequestrato. Le indagini chiariranno la dinamica e accerteranno se ci sono eventuali responsabilità.