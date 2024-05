Morte sul lavoro a Lucca: operaio resta incastrato in un macchinario e muore

Si torna a parlare nuovamente di morte sul posto di lavoro e questa volta un incidente si è rivelato fatale per un operaio di cinquanta anni, Nicola Corti. Il tutto è avvenuto nello stabilimento della Kme di Fornaci di Barga in provincia di Lucca dove, per cause ancora da chiarire, l’uomo è rimasto schiacciato da due rulli del macchinario laminatoio.

Un altro operaio perde la vita

Stando a quanto riportato, l’incidente sarebbe avvenuto ieri, 15 maggio, poco prima delle 19:00 di sera. La vittima, l’operaio cinquantenne Nicola Corti, si trovava nel reparto laminatoio dove, per cause ancora poco chiare, è stato schiacciato da due rulli del macchinario laminatoio. Al momento dell’incidente l’uomo era solo e solo in seguito è stato ritrovato da un collega che ha lanciato l’allarme.

Purtroppo però l’intervento dei sanitari del 118 non è bastato a salvare la vita all’operaio che era ormai già deceduto al loro arrivo. Al momento si indaga per capire precisamente cosa sia successo, anche perché Corti, che lavorava da molti anni nell’azienda, era considerato un vero e proprio esperto del suo settore e delle sue mansioni.

L’azienda per ora si è limitata a non rilasciare commenti sulla questione e a esprimere cordoglio nei confronti della famiglia, aggiungendo che farà di tutto per ricostruire nel dettaglio ciò che è avvenuto.