Lucca, incidente nella notte: due giovani ricoverati in codice rosso

Momenti di grande paura questa notte a Lucca, quando un tremendo incidente stradale ha messo in serio pericolo la vita di due giovani. Ad un tratto, per cause ancora da accertare, le automobili sulle quali si trovavano i ragazzi si sono scontrate frontalmente: i due sono rimasti gravemente feriti.

Era il cuore della notte fra il 5 e il 6 aprile quando a Lunata, nelle vicinanze di Lucca, si è verificato un tremendo incidente stradale che ha visto coinvolte due automobili. In zona Oviesse, infatti, i due veicoli sono andati a scontrarsi frontalmente in un incidente dalle proporzioni notevoli. Al momento, non sono ancora state chiarite le responsabilità dietro al sinistro. Si sa solamente che i due giovani presenti all’interno degli abitacoli sono rimasti gravemente feriti.

Incidente a Lucca, due ragazzi feriti: le indagini

Si tratta di un ragazzo di 21 anni e di un altro giovane di 28. Entrambi sono stati presi in cura dai medici del 118 che sono giunti sul posto pochi minuti dopo il tremendo schianto. I ragazzi sono stati poi trasferiti con due diverse ambulanze in ospedale e ricoverati in codice rosso. Le autorità, nel frattempo, stanno lavorando sulla dinamica del sinistro.