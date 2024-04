Paura in Trentino-Alto Adige per i passeggeri di un bus di linea che si è schiantato nelle scorse ore contro un muro

Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri a Termeno, un piccolo paese del Trentino-Alto Adige. All’improvviso, per cause ancora da accertare, ma forse in seguito ad un guasto tecnico, un bus di linea fermo ad una pensilina ha iniziato ad indietreggiare senza fermarsi. Il mezzo pubblico è finito per andare a sbattere con l’ingresso di un parcheggio: nello schianto contro il muro sono rimaste ferite cinque persone.

Incidente a Termeno, bus contro il muro: la dinamica

Da quanto si è potuto comprendere, l’autista del bus di linea non ha potuto fare nulla per evitare lo schianto. Ad un tratto, il pullman fermo alla pensilina di Termeno ha iniziato ad indietreggiare in discesa, apparentemente per un guasto tecnico. In quel momento, sul bus erano presenti diverse persone, che spaventate non hanno comunque potuto evitare quello che da lì a qualche istante sarebbe accaduto. Il bus ha terminato la sua corsa contro il muro del parcheggio sotterraneo presente in quella via.

Incidente a Termeno, bus contro il muro: i feriti

Lo schianto è stato molto violento e ha causato il ferimento di cinque persone. si tratta, nello specifico, di una ragazza di 28 anni, una donna di 68 anni, un 73enne e una 33enne. A loro si aggiunge, poi, un uomo di 48 anni, che è il meno grave. Sul posto sono giunti i medici del 118 che hanno trasferito i feriti all’ospedale di Bolzano.