Le parole di Papa Francesco durante l’udienza generale, spostata all’interno di San Pietro per il tempo. Il Pontefice ha spiegato che la nemica della fede è la paura.

Papa Francesco: “La nemica della fede non è la ragione ma la paura”

“La fede è la virtù che fa il cristiano. Perché essere cristiani non è anzitutto accettare una cultura, con i valori che l’accompagnano, ma essere cristiano è accogliere e custodire un legame: io e Dio; la mia persona e il volto amabile di Gesù. Questo legame ci fa cristiani” sono state le parole di Papa Francesco nell’udienza generale. Il Pontefice ha dichiarato che “la grande nemica della fede non è l’intelligenza, non la ragione, come, ahimè, qualcuno continua ossessivamente a ripetere, ma il grande nemico della fede è la paura. Per questo motivo la fede è il primo dono da accogliere nella vita cristiana: un dono che va accolto e chiesto quotidianamente, perché si rinnovi in noi“.

Papa Francesco ha spiegato che i credenti spesso si rendono conto di avere una piccola scorta di fede, ma si tratta di un dono felice, l’unica virtù che si può invidiare, in quanto chi ha fede ha una forza incredibile. “Durante le preghiere del mese di maggio, confidate alla Madonna le vostre vicende personali e familiari, così come le sofferenze di quanti sono vittime delle guerre” ha aggiunto il Papa durante i saluti ai fedeli in lingua polacca, aggiungendo di pregare per la Chiesa, per la Patria, per la pace in Ucraina e in Medio Oriente.

Papa Francesco: “Non dimentichiamo di pregare per la pace”

Papa Francesco ha pregato per il Kenya colpito dall’alluvione, sottolineando di voler esprimere la sua vicinanza spirituale in questo momento tragico. “Non dimentichiamo di pregare per la pace. Preghiamo per i popoli che sono vittime della guerra. La guerra è una sconfitta, sempre” ha aggiunto il Papa, sottolineando di pensare all’Ucraina, agli abitanti della Palestina e di Israele, ai Rohingya, al Myanmar.