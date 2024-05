Allarme alto in città: il Lambro è esondato in alcuni punti a Monza, scuole evacuate e Parco di Monza chiuso

La città di Monza sta affrontando una situazione di emergenza causata dal maltempo: è esondato il fiume Lambro.

Condizioni difficili a Monza dopo l’esondazione del Lambro

Le autorità stanno monitorando attentamente l’evolversi della situazione, pronte a intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini. La Protezione Civile è al lavoro in città per sistemare gli argini del fiume: il parco di Monza è stato chiuso per l’esondazione del fiume Lambro in più tratti.

Il Comune di Monza ha reso noto che tutti gli accessi sono interdetti, tranne viale Cavriga, rimasto aperto solo al traffico veicolare mentre, la Protezione Civile sta posizionando le barriere previste dal Piano di emergenza comunale nel centro città.

Maltempo in Lombardia nelle ultime ore

In queste ore sul territorio regionale sono caduti in alcune zone fino a 150 millimetri di pioggia: decine gli interventi dei vigili del fuoco per affrontare allagamenti, smottamenti, soccorsi ad automobilisti in difficoltà e rimozione di piante dalle strade.

A causa del rischio esondazione del fiume Lambro, sono state chiusi asili e scuole nel centro città, dopo aver trasferito bambini e alunni in Comune o in altre strutture.

L’annuncio del sindaco Paolo Pilotto

Il sindaco Paolo Pilotto sta seguendo l’evolversi dell’emergenza partecipando ai lavori del Centro Operativo Comunale. Dal primo cittadino arriva un invito alla cittadinanza a mettersi in viaggio in auto «solo in caso di necessità».

Ogni decisione futura relativa alle attività scolastiche di domani e ai mercati cittadini del giovedì sarà resa nota «nelle prossime ore in base alle condizioni del Lambro».