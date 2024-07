Tofane, cabina della funivia bloccata nel vuoto: terrore per i 30 passeggeri ...

Un guasto di natura non precisata ha bloccato la cabina con 30 turisti a bordo nel vuoto

Vere e proprie ore di panico si sono registrate domenica scorsa, 21 luglio, per una trentina di turisti rimasti bloccati sulla funivia Freccia nel Cielo sulle Tofane.

La cabina bloccata nel vuoto

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 16 di domenica quando i turisti, notando l’arrivo di un temporale, decidono di scendere a valle usando la funivia. La corsa però si interrompe quasi subito bruscamente e i passeggeri si trovano per ben due volte, stando ai loro racconti, ad avere la sensazione di precipitare nel vuoto, una sensazione simile a quando in aereo ci si imbatte nei vuoti d’aria.

Essendo impossibile continuare il viaggio, la cabina è risalita a monte.

Il guasto non precisato

I passeggeri, una volta ritornati al punto di partenza sono stati fatti scendere e sono intervenuti i tecnici. Mentre ai turisti è stato offerto un pranzo gratuito, il guasto (di natura non meglio precisata) è stato riparato in circa 4 ore e tutti sono potuti ripartire per le ore 20.

Tofana srl non ha precisato ancora le ragioni del guasto, spiegando unicamente che sono cose che capitano e che gli impianti sono dotati dei dispositivi necessari per ovviare a questo tipo di problemi.