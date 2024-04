L'incidente avvenuto in una funivia nel sud della Turchia ha bloccato per ore i passeggeri all'interno delle cabine

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di venerdì nella provincia meridionale di Antalya, dove una cabina della funivia si è scontrata con un palo rotto.

Funivia si schianta contro un palo in Turchia

Nell’incidente è deceduta una persona e altre dieci, tra cui due bambini, sono rimaste ferite, è quanto dichiarato dal ministro degli Interni turco, Ali Yerlikaya. Circa 24 cabine sono rimaste bloccate in aria al momento dello schianto e oltre sedici ore dopo, più di 60 persone erano ancora chiuse nelle nove cabine rimaste sospese. Al momento sono state tratte in salvo più di 100 persone, nessuna delle quali sembra aver riportato ferite gravi. L’unica vittima è un uomo di 54 anni.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni l’incidente è avvenuto intorno alle 18, quando una delle cabine della funivia di Sarisu-Tunektepe si è schiantata contro un pilone, provocando il crollo del pavimento e la caduta dei passeggeri nel vuoto, in un’area rocciosa. Il ministro della sanità turco Fahrettin Koca ha spiegato che le persone a bordo sono precipitate a terra, come riportato dall’agenzia di stampa Anadolu.

Proseguono le operazioni di recupero

Il presidente dell’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze Okay Memis ha fatto sapere ai giornalisti che l’obiettivo è di completare le operazioni di salvataggio prima del tramonto. Il ministro degli Interni ha scritto su X che sette elicotteri e più di 500 soccorritori stavano portando avanti le operazioni di recupero delle persone ancora bloccate nelle cabinovie. Secondo le informazioni riportate sul suo sito web, la funivia dispone di 36 cabine con una capacità di sei persone ciascuna e impiega in media nove minuti per salire all’impianto di Tunektepe, che offre una vista panoramica sulla città di Antalya.