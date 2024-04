Lavoro, a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati

Roma, 29 apr. (askanews) - Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione governo-sindacati presieduta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il confronto con le organizzazioni sindacali in vista della Festa del 1° maggio è servita ad approfondire gli interventi dell'esecutivo per il mondo del ...

Roma, 29 apr. (askanews) – Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione governo-sindacati presieduta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il confronto con le organizzazioni sindacali in vista della Festa del 1° maggio è servita ad approfondire gli interventi dell’esecutivo per il mondo del lavoro.

Per il Governo, presenti il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini e i ministri Raffaele Fitto, Marina Calderone, Adolfo Urso, il viceministro Maurizio Leo e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti era in video collegamento.

Per le organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cida, Cisal, Confintesa, Confsal e Usb.

Al tavolo, il governo ha indicato che la riforma delle politiche di coesione approderà in Consiglio dei Ministri martedì 30 aprile. La riforma mira ad accelerare l’attuazione delle politiche di coesione che prevedono per l’Italia, nel complesso, 75 miliardi di euro di cui 43 miliardi di risorse europee.

Previste, in particolare, misure per sostenere l’occupazione dei giovani, delle donne e di alcune categorie di lavoratori svantaggiati oltre a specifiche disposizioni per sostenere la nascita di nuove imprese nel Mezzogiorno e nel centro nord.