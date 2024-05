Putin da Xi Jinping: intesa per una maggior cooperazione strategica

Roma, 16 mag. (askanews) - Xi Jinping ha incontrato Vladimir Putin, in visita di stato in Cina. Il presidente russo è stato accolto nella Grande Sala del Popolo a Pechino, dopo una cerimonia di benvenuto in piazza Tiananmen. Il colloquio in formato ristretto tra i due è durato circa 45 minuti, poi...

Roma, 16 mag. (askanews) – Xi Jinping ha incontrato Vladimir Putin, in visita di stato in Cina. Il presidente russo è stato accolto nella Grande Sala del Popolo a Pechino, dopo una cerimonia di benvenuto in piazza Tiananmen. Il colloquio in formato ristretto tra i due è durato circa 45 minuti, poi c’è stato un incontro in formato allargato.

Cina e Russia hanno “accumulato un vasto patrimonio di cooperazione pratica”, ha sottolineato il presidente russo, ricordando che lo scorso anno il commercio tra i due paesi è aumentato di quasi il 25%, anche come frutto del piano per lo sviluppo dei settori chiave tra i due fino al 2030, approvato dopo la visita di Xi Jinping a Mosca a marzo 2023.

Putin ha inoltre voluto sottolineare che la relazione con la Cina non è diretta contro paesi terzi; mentre il presidente cinese ha ribadito la volontà di Pechino di essere un “partner affidabile” anche per “compiere sforzi comuni per difendere l’uguaglianza e la giustizia internazionale”. I due leader hanno poi adottato una dichiarazione congiunta “sull’approfondimento del partenariato globale e della cooperazione strategica” tra i rispettivi paesi. Dopo l’incontro, il leader del Cremlino ha fatto sapere di aver discusso con Xi anche di energia, definita una delle “priorità” per la Russia; accennando anche alla volontà di “approfondire la cooperazione sul nucleare civile”.