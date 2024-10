Pentagono: presto nuove armi per la sicurezza dell'Ucraina

Milano, 31 ott. (askanews) – Gli Stati Uniti annunceranno presto nuovi aiuti militari per Kiev. Lo ha dichiarato il Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, dopo aver avvertito che migliaia di truppe nordcoreane sono state dispiegate nella regione russa di Kursk, vicino all’Ucraina. “Gli Stati Uniti annunceranno ulteriore assistenza alla sicurezza per l’Ucraina nei prossimi giorni”, ha affermarto il capo del Pentagono in una conferenza stampa congiunta con i massimi funzionari della difesa e della diplomazia americani e sudcoreani.