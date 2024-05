Nina Moric, come al solito senza peli sulla lingua, si è scagliata contro Naomi Campbell. Le due hanno condiviso alcune passerelle e, a quanto pare, non hanno mai avuto un rapporto idilliaco.

Ospite del podcast Gurulandia, Nina Moric ha parlato di alcune colleghe con le quali ha diviso le passerelle più importanti del mondo. Senza peli sulla lingua come al solito, l’ex moglie di Fabrizio Corona si è tolta qualche sassolino dalle scare nei confronti di Naomi Campbell.

Parlando di alcuni personaggi del mondo della moda, Nina Moric ha dichiarato:

Che cosa penso di Carla Bruni ? Oddio non penso niente, cioè, non la conosco per dire qualcosa. Naomi? Ecco lei è una st***za . Sì proprio, mamma mia, una falsa. Questo è vero e posso dirlo, almeno nei miei confronti è stata così. Poi magari con altri è anche una brava persona, ma con me no, è stata tutto tranne che buona e una brava persona con me in passato”.

Non solo Naomi Campbell, Donatella Versace e Carla Bruni, Nina Moric ha detto la sua anche su Melania Trump. Ha dichiarato:

“Melania Trump? Che tipo era lei? Hai presente lei e Trump in pubblico? Ecco, così. Muta, non ha mai parlato o aperto la bocca. Questo nonostante parlassimo la stessa lingua. Perché lei è nata in Slovenia, che all’epoca, fino agli anni 90, quindi è nata prima… più meno, no… un po’ più grande, sì, due o tre anni più o meno. All’epoca si parlava lo jugoslavo, che era una lingua unica. Oggi invece in Slovenia si parla sloveno. Lei non parlava, non parlava, era sordomuta, una statua, una bellissima donna. Però non parlava, no, niente. Se ho provato ad averci dei rapporti? Non si poteva, io ho cercato. Era molto fredda, però è così. Credo faccia parte del suo carattere. Perché all’epoca nemmeno era sposata. Trump era un grande business man e basta. Quindi questa persona è proprio così, ha questo lato del suo carattere”.