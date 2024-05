Massimilano Allegri, dopo la vittoria della Juventus nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, ha alzato i toni e avuto, fra le altre cose, una discussione, sfociata anche nel contatto fisico, con un giornalista. Tutto questo dopo lo sfogo contro gli arbitri.

Allegri-Vaciago: il racconto del direttore di Tuttosport

La vicenda è stata raccontata dal diretto interessato, Guido Vaciago, direttore di Tuttosport. I fatti risalgono a pochi minuti prima che iniziasse la conferenza stampa post partita: “Prima che il fatto diventi caso, con le conseguenti distorsioni social, offro il mio racconto dello sgradevole accaduto“, ha spiegato Vaciago sulle pagine web del suo giornale.

Lo scontro tra l’allenatore della Juventus e il giornalista

“Direttore di m***a! Sì, tu direttore di m***a. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società“, avrebbe iniziato Allegri. Invitato alla calma, il tecnico bianconero avrebbe poi strattonato e spintonato il giornalista, con annessa minaccia verbale: “Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale“. La Juventus, una volta riportata la calma e portato Allegri in sala stampa, si è prontamente scusata per l’accaduto.

