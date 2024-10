Nella corsa per il Pallone d’Oro figurano diversi nomi di spicco della Serie A, tra cui il capocannoniere Lautaro Martinez e il compagno di squadra Hakan Calhanoglu. Tra i candidati anche Ademola Lookman dell’Atalanta e i nuovi acquisti della Roma, Artem Dovbyk e Mats Hummels.

Pallone d’Oro 2024: dove seguire la premiazione e i candidati favoriti

Sorprendentemente, non ci sono giocatori italiani tra i favoriti, e nessuna delle stelle come Musiala e De Bruyne è stata inclusa. Tuttavia, l’Italia è rappresentata in altre categorie, con Gianluigi Donnarumma in lizza per il Premio Yashin, Gian Piero Gasperini nominato come miglior allenatore e Manuela Giugliano della Roma in corsa per il Pallone d’Oro femminile.

Oggi, 28 ottobre 2024, si svolgerà la tanto attesa cerimonia di premiazione. I 30 finalisti del Pallone d’Oro 2024 si contenderanno il prestigioso riconoscimento, con Lionel Messi che ha trionfato nell’edizione precedente, prendendo in considerazione anche le sue straordinarie prestazioni nel Mondiale in Qatar. Si tratta della 68ª edizione di questo prestigioso premio, organizzato da France Football, che sarà trasmesso in diretta televisiva e visibile gratuitamente (con registrazione) su Dazn. La diretta avrà inizio alle 18:45 e continuerà fino all’apertura ufficiale dell’evento alle 20:45.

Pallone d’Oro 2024, dove vedere la premiazione? Candidati e favoriti

Ecco i nomi dei candidati, suddivisi per club:

– Inter: Lautaro Martinez (Argentina), Hakan Calhanoglu (Turchia)

– Atalanta: Ademola Lookman (Nigeria)

– Roma: Artem Dovbyk (Ucraina), Mats Hummels (Germania)

– Real Madrid: Jude Bellingham (Inghilterra), Daniel Carvajal (Spagna), Kylian Mbappé (Francia), Toni Kroos (Germania), Antonio Rüdiger (Germania), Federico Valverde (Uruguay), Vinicius Jr. (Brasile)

– Barcellona: Dani Olmo (Spagna), Lamine Yamal (Spagna)

– Manchester City: Ruben Dias (Portogallo), Phil Foden (Inghilterra), Erling Haaland (Norvegia), Rodri (Spagna)

– Arsenal: Martin Ødegaard (Norvegia), Declan Rice (Inghilterra), William Saliba (Francia), Bukayo Saka (Inghilterra)

– Aston Villa: Emiliano Martinez (Argentina)

– Chelsea: Cole Palmer (Inghilterra)

– Bayer Leverkusen: Granit Xhaka (Germania), Alejandro Grimaldo (Spagna), Florian Wirtz (Germania)

– Bayern Monaco: Harry Kane (Germania)

– PSG: Vitinha (Portogallo)

Con un parterre di talenti così variegato, la competizione si preannuncia davvero avvincente.