Il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, è stato protagonista di uno spiacevole episodio con un tifoso del Psg negli States, dove i nerazzurri sono alle prese con il Mondiale per Club. Ecco cosa è successo.

Francesco Acerbi, diverbio con un tifoso del Psg

L’Inter si trova negli States per disputare il Mondiale per Club, la prossima partita è in programma sabato (ore 21.00 italiane), contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds.

La squadra di Chivu dovrà assolutamente prendere i tre punti, dopo il pareggio all’esordio con il Monterrey. Francesco Acerbi, nelle scorse ore, è stato protagonista di un diverbio con un tifoso del Psg, il quale lo avrebbe preso in giro dopo la sconfitta per 5 a 0 nella finale di Champions League. Il tutto è stato ripreso, ecco come ha reagito il numero 15 nerazzurro.

“Sono matto, ti sfondo di botte”, Francesco Acerbi litiga con un tifoso del PSG

Durante l’allenamento in vista della seconda gara del Mondiale per Club contro l’Urawa, il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha litigato con un tifoso del Psg, il quale lo avrebbe preso in giro per la sconfitta in Champions. Acerbi si è avvicinato al tifoso: “io sono serio, preso per il c**o no, non mi piace. Francia ok, top. Però io esco da lì… Acerbi, Barcolà, no. Perché io matto, ti sfondo di botte.” Il video ha già fatto il giro del web.