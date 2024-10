Andrés Iniesta annuncia il suo ritiro dal mondo del calcio: l’addio commosso

Andrés Iniesta, ex centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio professionistico attraverso un toccante video condiviso sui suoi profili social.

Andrés Iniesta, addio al calcio: l’annuncio ufficiale del ritiro

Il video si apre con una domanda che ha toccato il cuore di molti: “Cosa significa il calcio per te?“. In quel momento, l’emozione ha preso il sopravvento e Iniesta, visibilmente commosso, non è riuscito a completare la sua risposta. Le parole, infatti, sono rimaste in sospeso, lasciando spazio a un montaggio di immagini che celebrano la sua straordinaria carriera.

A 39 anni, Iniesta si congeda dal calcio dopo aver scritto pagine indelebili nella storia del gioco. È stato uno dei calciatori più vincenti di sempre, con un palmarès che parla da solo: ha conquistato un Mondiale e due Europei con la nazionale spagnola, portando il suo paese alla gloria.

Con il Barcellona, il suo club del cuore, ha vinto ben quattro Champions League, nove campionati spagnoli, tre Mondiali per club, tre Supercoppe europee, sei Coppe del Re e sette Supercoppe spagnole.

Il suo stile di gioco elegante, la visione di gioco e la capacità di orchestrare il gioco della squadra hanno lasciato un’impronta indelebile nel calcio. Con il suo addio, il mondo del calcio perde un autentico maestro, ma il suo lascito continuerà a ispirare le generazioni future.