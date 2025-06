Sono 8 i giocatori della Salernitana, insieme a tutto lo staff tecnico e metà staff sanitario ad essere ricoverati a Salerno (ospedale Ruggi) e Battipaglia (Santa Maria della Speranza) dopo aver ingerito riso, pietanza presente nel cestino di viaggio post gara.

Salernitana, intossicazione alimentare: ricoverati 8 calciatori

Ieri sera si è giocata la partita Sampdoria-Salernitana, andata dei playout.

È lì che molti tesserati hanno ingerito riso, dopodiché hanno cominciato a sentirsi male. I primi, già all’aeroporto di Genova; gli altri in volo con conati di vomito. Le ambulanze, i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sulla pista dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, dove il charter con a bordo la squadra si attendeva per le ore 3. L’allenamento previsto oggi non potrà svolgersi. L’evoluzione e il monitoraggio nelle prossime ore saranno di cruciale importanza.

Le indagini

I poliziotti hanno ascoltato il medico sociale per ricostruire la rete dei contatti e per risalire all’albergo di Genova che si è occupato della distribuzione dei pasti. Attualmente, se la Salernitana non fosse in grado di riprendere l’ordinaria attività agonistica in preparazione alla gara di ritorno dei playout, in programma il 20 giugno, non si esclude che la partita possa subire un leggero ritardo. È tuttavia necessario un provvedimento ad hoc del presidente della Lega B, dopo la chiusura delle indagini e la relazione dell’Asl.