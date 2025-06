Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, scambi sui prati dell'All England Club con in palio una curiosa scommessa per chi avesse perso.

Jannik Sinner dopo la sconfitta agli ottavi di finale ad Halle contro Bublik ha subito voltato pagina organizzandosi per il grande evento di Wimbledon. Il numero uno è già arrivato sui campi londinesi e si sta preparando per la settimana, per entrare maggiormente nel clima ha scambiato qualche colpo con la numero 1 al femminile Aryna Sabalenka.

Jannik e Aryna, duello colpo su colpo

Jannik Sinner e Aryna Sabalenka stavano scambiandosi colpi sui campi di Wimbledon quando in un momento di pausa è Sabalenka ad avvicinarsi all’azzurro, sussurrandogli se volesse sfidarla a colpire il tubo di palline posto nel campo avversario.

Jannik non si tira indietro e accetta la sfida, i due colpiscono le palline al massimo delle loro possibilità ma a vincere è Sabalenka che colpisce il tubo nel campo di Sinner per ben due volte.

Scommessa persa, piegamenti per tutti

Avendo colpito il tubo per ben due volte, Sabalenka si aggiudica la sfida, la scommessa pattuita tra i due grandi del tennis attuale era che lo sconfitto avrebbe fatto compiere al suo staff dei piegamenti sulle braccia.

Al termine degli scambi i due si avvicinano a rete e come riportato da Eurosport.it Jannik Sinner dice a Sabalenka – “sei più forte di me” e lei risponde con “mi piacerebbe…” e il tutto culmina in un abbraccio.