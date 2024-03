Sabalenka batte Badosa a Miami dopo morte ex fidanzato

Tennis: Sabalenka torna in campo e vince, dopo tragedia ex fidanzato

La tennista bielorussa n.2 del ranking mondiale, supera la spagnola Badosa in due set. Emozionante rientro in campo dopo la morte dell'ex fidanzato

Nel torneo WTA 1000 che si sta svolgendo a Miami, la tennista Aryna Sabalenka, attualmente classificata come numero 2 del mondo, ha raggiunto il terzo turno dopo aver sconfitto la giocatrice spagnola Paula Badosa con un punteggio di 6-4, 6-3. Nonostante abbia affrontato una tragedia personale recente, la bielorussa è scesa in campo con determinazione.

La tragica scomparsa dell’ex fidanzato

La Sabalenka, infatti, ha dovuto fronteggiare la morte del suo ex fidanzato Konstantin Koltsov, 42enne ex campione di hockey, avvenuta tragicamente durante il torneo dopo essersi suicidato buttandosi da un balcone di un resort di Miami.

Sabalenka, grande forza di coraggio

Nonostante l’emozione e il dolore, la tennista Sabalenka, classificata al numero 2 del mondo, ha mostrato una determinazione straordinaria. Ha sconfitto la giocatrice spagnola Badosa, guadagnando così un posto nei sedicesimi di finale del Master 1000 in corso a Miami, in Florida. La sua resilienza e il suo impegno nel tornare in campo sono esempi di forza e dedizione nello sport.