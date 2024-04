L’atletica è stato scossa dalla tragica notizia della morte di Adrian Lehmann, talentuoso maratoneta svizzero di soli 34 anni. Lehmann ha subito un malore durante un allenamento mentre si preparava per la maratona di Zurigo.

La morte nonostante i soccorsi

Nonostante il trattamento medico immediato dopo l’attacco cardiaco durante l’allenamento, le condizioni di Lehmann sono peggiorate rapidamente una volta ricoverato in ospedale.

La speranza di qualificarsi per le Olimpiadi

Lehmann voleva raccogliere punti fondamentali durante la maratona di Zurigo, che avrebbero potuto garantirgli una posizione favorevole nel ranking mondiale, necessaria per qualificarsi sia alle Olimpiadi estive di Parigi che agli Europei di Roma.

Il cordoglio dell’atletica svizzera

Christoph Seiler, presidente di Swiss Athletics, ha espresso il profondo dolore dell’intera comunità atletica svizzera per la perdita di Lehmann. Seiler ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del maratoneta, offrendo loro tutto il sostegno possibile in questo momento di grande difficoltà. Adrian Lehmann sarà ricordato non solo come un atleta talentuoso, ma anche come una persona amata e rispettata all’interno della sua comunità. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto in coloro che lo conoscevano e ammiravano il suo impegno e la sua passione per lo sport. La sua determinazione e il suo spirito competitivo rimarranno un esempio per molti.